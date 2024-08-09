اخبار الرياضه

فرنسا وإسبانيا في النهائي.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تقام اليوم الجمعة 9 أغسطس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها منافسات كرة القدم واليد والطائرة في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى استكمال منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويشهد اليوم الجمعة 9 أغسطس، نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، بين فرنسا وإسبانيا.

وجاء جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالآتي:

كرة قدم-أولمبياد باريس 2024

فرنسا-إسبانيا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1

كأس مصر-دور الـ16

البنك الأهلي-المصري البورسعيدي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس

كرة اليد-أولمبياد باريس 2024

ألمانيا-إسبانيا، الساعة 5:30 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 3

سلوفينيا-الدنمارك، الساعة 10:30 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1 AR

كرة الطائرة-أولمبياد باريس 2024

إيطاليا-الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 5:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 7

اقرأ أيضا:

منتخب مصر الأولمبي يفتقد التمثيل المشرف ويخسر بسداسية من المغرب

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا