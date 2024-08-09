فرنسا وإسبانيا في النهائي.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد
تقام اليوم الجمعة 9 أغسطس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها منافسات كرة القدم واليد والطائرة في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى استكمال منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
ويشهد اليوم الجمعة 9 أغسطس، نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، بين فرنسا وإسبانيا.
وجاء جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالآتي:
كرة قدم-أولمبياد باريس 2024
فرنسا-إسبانيا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1
كأس مصر-دور الـ16
البنك الأهلي-المصري البورسعيدي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس
كرة اليد-أولمبياد باريس 2024
ألمانيا-إسبانيا، الساعة 5:30 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 3
سلوفينيا-الدنمارك، الساعة 10:30 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1 AR
كرة الطائرة-أولمبياد باريس 2024
إيطاليا-الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 5:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 7
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