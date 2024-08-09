شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة المصرى والبنك الأهلى بدور الـ16 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويضم الطاقم كلا من أحمد الغندور حكمًا للساحة ومعه كل من إبراهيم السوداني وسيد نافع كمساعدين، بالإضافة إلى مبروك نبيل حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الحنفي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بهدف دون رد.