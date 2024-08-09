شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعادل بطولات حسام البدرى مع الأهلي بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عدد ألقاب حسام البدري مع المارد الأحمر بعدما رفع رصيده إلى الرقم 9 وهو نفس عدد ألقاب البدري مع المارد الأحمر خلال 3 ولايات.

وتوّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

وحقق كولر مع الأهلي لقبين للدوري المصري و مثلهما بدوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى لقبين أيضًا ببطولة كأس مصر و 3 تتويجات بالسوبر المصري.

ونجح البدري في قيادة الأهلي للتتويج بـ9 بطولات هي بطولة الدوري المصري الممتاز في 3 مناسبات خلال مواسم 2009-2010، 2016-2017، 2017-2018، وكأس السوبر المصري في 3 مناسبات أيضًا، في أعوام" 2010 و2012 و2017 "، وبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2011-2012، وكأس السوبر الأفريقي خلال موسم 2012-2013، وتوج مع الفريق الأحمر أيضًا بكأس مصر في موسم "2017".