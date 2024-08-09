شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يرفض عرضا للتجنيس من إحدى الدول بعد أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المصارع عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة، أنه رفض عرضًا للتجنيس من إحدى الدول بعد السقوط فى أولمبياد باريس، مؤكدا: "دى بلدى ومش هسيبها".

وقال عبد اللطيف منيع خلال جلسته مع دكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى القرية الأولمبية، إن الدولة لم تقصر مع أى لاعب، وإنه كان يتمنى أن يحقق ميدالية أولمبية، مشيرا إلى أن المصارعة كانت قريبة من تحقيق ميداليتين لولا سوء التوفيق.