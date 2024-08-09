شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ دراسة فريق زد قبل مواجهة الأحد في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي التجهيز لمباراة زد المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يرغب كولر في الفوز بها لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم.

وحرص مارسيل كولر على متابعة ومشاهدة فريق زد عبر أكثر من مواجهة خاضها الفريق مؤخراً محلياً من أجل استكشافه ودراسة نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهة الأحد المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سموحة التي أقيمت مساء أمس ، الخميس، في الدوري.

وينوي المدير الفني للأهلي منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والناشئين خلال الفترة المقبلة محلياً من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين الذين عانوا من إجهاد واضح هذا الموسم نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً وهو ما اشتكى منه كولر أكثر من مرة أخرها عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

