الامارات | حمد الشيخ: هدف العروبة البقاء في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي العروبة مشرف الفريق الأول الحكم الدولي السابق، حمد الشيخ، أن هدف الفريق هو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المقبل، مشدداً على رغبة النادي في تقديم مستويات فنية تقوده إلى نتائج إيجابية، تسعد جمهور الفريق، وتساعده على تحقيق طموحاته.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن استعدادات الفريق تسير بشكل جيد، موضحاً: «راضون بشدة عن المعسكر الخارجي الذي أقيم في مصر، إذ كان مميزاً، وشهد خوض ست مباريات ودية، حقق خلالها الفريق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين».

وأضاف: «أسهمت هذه المباريات في رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وفقاً للتوجيهات الفنية للمدرب البرتغالي برونو، خصوصاً أن الفرق التي لعبت أمام العروبة خاضت المباريات بلاعبي الفريق الأول».

وتابع: «المباريات الودية أثبتت أن التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأجانب، تعكس رؤيته لإيجاد توليفة قادرة على تحقيق أهداف النادي، بعد التعاقد مع لاعبين بمهارات جيدة، أبرزهم البرازيلي كاك والغامبي أبوبكر تراولي، وقد سبق لهما اللعب في دوري المحترفين، إضافة إلى لاعبين آخرين بمواصفات فنية مماثلة، فضلاً عن اللاعبين المواطنين، حيث تم تجديد التعاقد مع عدد من لاعبي الفريق الذي صعد من دوري الدرجة الأولى، ومنهم مهند خميس والحارس عبدالله صنقور، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين جدد».

وأكمل: «نحرص على دعم لاعبي الفريق بمعلومات مهمة سيحتاجون إليها خلال الموسم، ومنها كيفية التعامل مع قضاة الملاعب، وأهم التحديثات التحكيمية لكرة القدم، إضافة إلى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، تزامناً مع الجهود الفنية والبدنية».