الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الوصل يضم الياباني أوشينو

أعلن نادي الوصل تعاقده مع الظهير الأيمن، الياباني تاكاشير أوشينو (23 عاماً) لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من فورتونا دوسلدورف الألماني، ليتم قيده في فئة المقيمين.

وبدأ أوشينو مسيرته مع شينماتسودو إس سي، ثم انضم إلى كاشيوا ريسول، وانتقل إلى جيف يونايتد تشيبا، وبعدها إلى ألمانيا في نادي 1. إف سي دورين في 2018، وفي العام التالي، وقّع مع آخن، وشارك مع الفريق في 35 مباراة في الدوري من 2019 إلى 2021، قبل أن ينضم إلى فورتونا دوسلدورف حتى يوليو الماضي.

«أبيض الناشئات» يغادر إلى بانكوك دبي - الإمارات اليوم

يغادر المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة، اليوم، إلى العاصمة التايلاندية، بانكوك، لإقامة معسكره الخارجي حتى 23 الجاري، حيث يُعدُّ هذا التجمع، محطة الإعداد الثانية لـ«أبيض الناشئات»، استعداداً للمشاركات المقبلة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، «تضم قائمة المنتخب 30 لاعبة، وسيخوض ثلاث تجارب ودية أمام أندية تايلاندية أيام 14 و18 و22 الجاري، بهدف الاحتكاك بمدرسة كروية آسيوية متطورة، ولزيادة خبرات اللاعبات، إذ كان منتخب الناشئات قد اختتم معسكره الداخلي في دبي، الذي أقيم على مدار 22 يوماً».

الجزيرة يقترب من رامون أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام كرواتية ، أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، رامون ميريز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «سبورتس نوفوستي»، أن نادي الجزيرة تقدم بعرض رسمي، لضم هداف الدوري الكرواتي في الموسم الماضي من نادي أوسييك، لافتة إلى أن «فخر أبوظبي» أبدى استعداده لدفع ثلاثة ملايين يورو، نظير كسب خدمات اللاعب البالغ من العمر (27 عاماً).

وأشارت إلى أن ميريز طلب من ناديه الموافقة على العرض، بعدما أبدى موافقته على الانتقال إلى الجزيرة بداية من الموسم المقبل.