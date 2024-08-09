شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعين بالأهلى من أجل دراسة سموحة قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بمواجهة الأهلى وسموحة التي أقيمت مساء الخميس، من أجل دراسة الفريق السكندرى قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الاثنين المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة سموحة على استاد المقاولون العرب الاثنين المقبل، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile لهذا الموسم.

ويعكف أيمن الرمادى على دراسة نقاط القوة والضعف في سموحة من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة من أجل نهاية الموسم في مركز متقدمة في الجدول.

وحصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، على مليون و500 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

بهذا اللقب أصبح فريق سيراميكا أكثر الأندية حصدا لكأس الرابطة برصيد بطولتين من أصل 3 ألقاب، حيث حقق فريق موردن سبورت أول لقب في البطولة بمسماه القديم "فيوتشر".

وضمن فريق سيراميكا المشاركة في بطولة السوبر المحلى للموسم الثانى على التوالي، بعدما شارك في الموسم الماضى في بطولة السوبر التي أقيمت في الإمارات وحصد المركز الرابع بعد الهزيمة من الأهلى وبيراميدز.