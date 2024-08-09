شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن للحاق الونش بالسوبر الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يسابق الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الزمن من أجل لحاق محمود حمدى الشهير بالونش بمباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى والمقرر لها يوم 27 سبتمر المقبل فى السعودية.

ويواصل محمود الونش، فى الوقت الحالى، الخضوع للبرنامج التأهيلى المحدد له بعد إجراء عملية الرباط الصيبى، التي تعرض لها في فبراير الماضى، وشارك اللاعب فى أجزاء من تدريب الكرة، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة الأهلى فى السوبر.

ورغم جاهزية الونش للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى والعودة للمشاركة فى المباريات، إلا أن الجهاز الفنى والطبى يفضلان استمرار تأهيل اللاعب لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى، خاصة أن الونش سبق وخضع لجراحة الرباط الصليبي من قبل.