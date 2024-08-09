شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطدم بالبنك الأهلى اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق البنك الأهلى، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تأهل المصرى إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على جمهورية شبين في دور الـ32 بهدف دون رد، فيما وصل البنك الأهلى لهذا الدور بعد الفوز على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستعان علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بالمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وأهمها مواجهة الأهلي في الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل مواجهة كأس مصر.

وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لرد الاعتبار بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام البنك الأهلى في الدورى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، حذر طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى، اللاعبين من استسهال المباراة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على المصرى في آخر مباراة، وأكد لهم أن كل مباراة لها ظروف خاصة، مشددا على ضرورة القتال من أجل الوصول إلى دور الثمانية من أجل المنافسة على هذا اللقب بعد الاطمئنان على تواجد الفريق في الدورى الموسم المقبل.