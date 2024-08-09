شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس زيادة جوائز كأس الرابطة فى النسخة الرابعة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تدرس رابطة الأندية المحترفة المصرية زيادة قيمة جوائز كأس الرابطة في نسختها الرابعة الموسم المقبل، في محاولة لزيادة اهتمام الأندية بالبطولة، وخاصة الفرق الجماهيرية التي لم تحظى بالحصول على اللقب في السنوات الثلاثة الأولى.

ويحصل الفائز من مباراة نهائي كأس رابطة الأندية علي مليون و500 ألف جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه في المباراة التي جمعت فريقي سيراميكا و طلائع الجيش الأربعاء الماضي.

وتوج فريق سيراميكا باللقب على حساب طلائع الجيش بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدف على استاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الثالثة. ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، بينما حصد فريق سيراميكا لقبي النسخة الثانية والثالثة.

وأدار اللقاء طاقم حكام روماني بقيادة رادو بيتريسكو نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وعاونه بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.