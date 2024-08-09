شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات كريم كحلة و نعمة سعيد فى أولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم منتخب رفع الاثقال منافساته فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس، حيث يقص الثنائى كريم كحة ونعمة سعيد شريط المنافسات اليوم.

ومن المقرر أن يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، في الرابعة عصرا، ونعمة سعيد وزن 71 كجم، في الثامنة و النصف مساءا، على أن تبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها غدا السبت.

وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد ابراهيم كيشو و محمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد ، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، و خسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام اسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، الا ان الماتادور الأسبانى نجح في عمل الريمونتادا ، و التقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل ، وتم اللجوء الى شوطين إضافيين، اسفر عن فوز الاسبان ببرونزية الأولمبياد

وحقق منتخب اليد المركز الخامس في البطولة ، بعد فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.