الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد فوزى أمام المقاولون العرب في الدورى

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يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات محمد فوزى حارس الفريق أمام المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

وغاب محمد فوزى عن مباريات الإسماعيلى في الفترة الماضية بعد الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعافى منها اللاعب بشكل كامل، وأصبح جاهزا لمواجهة المقاولون العرب وسيكون متاحا لاختيارات إيهاب جلال.

وبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى استغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاثة لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.