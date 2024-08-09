شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من دعم الأهلي فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالجمعة، 09 أغسطس 2024 07:30 ص
اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لمباريات الأهلي المقبلة بعد اقتراب تماثله التام للشفاء من إصابته الأخيرة التي تعرض لها وكانت عبارة عن إلتواء في الكاحل وخاض اللاعب فترة تأهيل مؤخراً تعافى بعدها من الإصابة وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية وسيتم تجهيزه للمباريات.
من ناحية أخرى ، اقترب محمود كهربا لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم اعتماد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عليه في المباريات الماضية.
كهربا يرى أنه لن يكون له دور مع الأهلي في الفترة القادمة، ويرغب في إنهاء علاقته مع القلعة الحمراء بشكل طيب وعدم افتعال أزمات حال استمرار تهميشه من قبل المدير الفني.
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