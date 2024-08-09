شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات سيف عيسى بطل التايكوندو فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو منافسات دور الـ16 بدورة الالعاب الاولمبية ، التى تقام بارس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، حيث يواجه بطل الدنمارك في أول مباراة.

وتقام المواجهة في العاشرة والربع صباحا، بينما تخوض أية شحاتة منافسات وزن 67 كجم في العاشرة صباحا.

وأوقعت القرعة ، اللاعب الاوليمبى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو فى مواجهة بطل الدنمارك فى دور ال16 لمنافسات التايكوندو لأولمبياد باريس 2024.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.