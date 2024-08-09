شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز دونجا بفرمان من جوميز بعد إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الطبى للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" لاعب الفريق الاول لكرة القدم، استعدادا للمرحلة المقبلة خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

ويعانى نبيل عماد دونجا من إصابة فى الكتف يخوص على إثرها برنامجاً تأهلياً تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق وهو ذات السبب الذى منع اللاعب من التواجد ضمن صفوف الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز فى تجهيز نبيل عماد دونجا ،للإطمئنان على حالته الفنية والبدنية قبل خوض مباراتى دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية فى الموسم المقبل ولقاء السوبر الأفريقى أمام الأهلى والمقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل.