شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح "مزاد" كهربا ويناقش العروض المحلية والخارجية لضم اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادي الأهلي باب مناقشة العروض التي وصلت خلال الأيام الماضية لضم أكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، محمود عبد المنعم كهربا بعدما قرر مارسيل كولر المدير الفني رحيل اللاعب رافضاً فكرة بقائه مع الفريق الموسم المقبل بشكل قاطع.

وأخطر كولر إدارة النادي برفضه تواجد كهربا في التدريبات الموسم المقبل لذا فتح مسئولو الأهلي "مزاد" بيع كهربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حيث يرغب النادي في بيعه لأحد الأندية الخارجية أو الداخلية وإن كانت العروض الخارجية بدأت تتراجع بشكل واضح الفترة الماضية في المقبل ، إزادات رغبة أكثر من نادي داخلي في ضم اللاعب يأتي في مقدمتهم ، زد الذي تفاوض مع اللاعب ويترقب إنهاء الصفقة بشكل رسمي مع الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن رحيل كهربا بات قراراً نهائياً في ظل توتر علاقته بالمدير الفني بشكل واضح الفترة الأخيرة وهو ما ظهر بوضوح في استبعاد اللاعب من المباريات الماضية وأخرها مواجهات الفريق أمام ، البنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة .