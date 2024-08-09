شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يحتفل بالتتويج بالدوري: 24 بطولة فى 28 سنة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد هانى، لاعب النادى الأهلي، على تهنئة جماهير ناديه بعد التتويج ببطولة الدوري المصري، وكتب محمد هانى عبر حسابه على فيس بوك، "مفيش أحلى من إحساس إنك تكسب بطولات.. الحمد لله على النعمة الكبيرة دى.. الحمد لله على مكسب بطولة الدورى منافسة كانت قوية وطويلة.. بس الحمد لله بتعبنا ومجهودنا وبدعم جمهورنا حصدنا اللقب.. مبرووك لكل أهلاوى مبروك جمهور الأهلى العظيم.. مبرووك لزمايلى الرجالة.. مبرووك للجهاز الفنى.. مبرووك للإدارة المحترمة.. الحمد لله فى 28 سنة حققت 24 بطولة، وبطمح إنى أوصل لأكتر عدد من البطولات مع النادى الأهلى ‫#شكراً_جمهورنا‬".

يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.



