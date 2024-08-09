شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ومسئولي الأهلي خلال ساعات بعد التتويج بالدوري رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع مسئولي النادي خلال الساعات المقبلة من أجل حسم عدة ملفات هامة خاصة بفريق الكرة.

ويرغب كولر فى التحدث مع مسئولي القلعة الحمراء من أجل التنسيق لعدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، وأبرزها صفقات النادي خلال الصيف الجاري، والمدرب الذي سيقود الفريق فى مباريات الدوري المقبلة خلال سفر كولر فى رحلته إلى سويسرا.

كما تتطرق جلسة كولر مع الأهلي إلى موقف النادي النهائي من بطولة كأس مصر التي سبق واعترض الأهلي على مواعيدها مارسيل كولر التي تم إعلانها مؤخراً بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم، ورغبة الأهلي في حصول لاعبيه على راحة سلبية قبل الموسم الجديد، وسيتم التحدث أيضاً بشأن مترجم كولر خالد الجوادي الذي بات قريباً من الرحيل عن النادي بسبب أزماته الأخيرة مع المدير الفني ولاعبي الفريق.

وتأتي جلسة كولر مع الأهلي بعدما حسم الأهلي بطولة الدوري رسمياً مساء أمس، الخميس، بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما بإستاد برج العرب حيث رفع الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علماً بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وأنبي ثم مودرن سبورت فيما يتبقى لـ بيراميدز مواجهتين أمام الداخلية وطلائع الجيش.

على صعيد آخر ، يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.