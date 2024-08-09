شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى بطل رفع الأثقال يتسلم برونزية لندن 2012 اليوم فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

تقيم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 حفلا ظهر اليوم فى حديقة الأبطال عند برج إيفل لتسليم بطل رفع الأثقال المصري طارق يحيي الميدالية البرونزية الخاصة بأولمبياد لندن 2012.



يأتي تسلم بطل مصر طارق يحيي الميدالية البرونزية بعد إيقاف البطل الروسي ابتي أوخادوف وتجريده من الميدالية الفضية، ليتم تصعيد طارق يحيي صاحب المركز الرابع إلى المركز الثالث ويحصد الميدالية البرونزية.



وكان طارق يحيي قد حقق المركز الرابع فى أولمبياد لندن 2012 في منافسات وزن 85 كجم والذي حقق فيه 160 كجم خطف و 205 نتر و الكلين.

وتم إيقاف البطل الروسي أوخادوف في نوفمبر 2012 وخاض مراحل استئناف حتي انتهي تماما من كافة المراحل وتم تصعيد طارق يحيي رسميا.



وطلب طارق يحيي من الأولمبية الدولية تسليمه الميدالية البرونزية علي هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وسيتم تسليمها قبل بدء فعاليات منافسات رفع الاثقال في الدورة اليوم.