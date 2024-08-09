"كارثة وفضيحة".. مهيب عبدالهادي يعلق على هزيمة مصر من المغرب بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي، على هزيمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، بسداسية نظيفة، من نظيره المغربي.

وقال عبدالهادي، في تصريحات عبر برنامجه "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "ما حدث لمنتخب مصر كارثة وفضيحة، لا يصح أن يكون هذا شكل المنتخب المصري في مباراة مصيرية ننافس فيها على ميدالية أولمبية".

وأضاف: "ما حدث اليوم يوضح الفارق الكبير من يخطط ويدرس ويعد أجيال مقبلة ومن لا يفكر ولا يخرج من عباءة الفكر الماضي، ما حدث نتيجة طبيعية، وواقعية لكرة القدم في مصر، والعشوائية التي تدار بها".

وأتم تصريحاته: "الجميع حزين ومحبط، ما حدث من سيحاسب عليه؟، ما يتصدر المشهد الرياضي "الشو" لا يوجد فكر ولا تخطيط ولا استراتيجية".

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