فرج عامر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الجدل بشأن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن مهاجم الفريق.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "في البداية المنتخب المصري أحزننا جميعا، لكنني كنت متوقع أنه لن يفز لأن هناك أهم 3 لاعبين غائبين، أحمد عيد وعمر فايد وإصابة زيزو".

وأضاف: "التجربة المغربية ملخصها أن هناك لاعبين مغاربة في أوروبا، بطبيعة الحال أبنائهم يلعبون هناك كذلك مدربيهم في أوروبا، لكن نحن اختيارتنا محدودة".

وبخصوص مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن، أوضح: "لم نتلقى شيئا رسميا بخصوص حسام حسن، وما يدار مجرد كلام ليس لي علاقة به، كما أنه حديث ناس ليس لها علاقة بالموضوع".

وواصل: "ولا يتم الأخذ به على محمل الجد، الزمالك لم يتواصل معنا بخصوص حسام، تواصل من أجل الطائرة واليد وسلة".