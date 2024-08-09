أفشة: "أهدافي الحاسمة توفيق من الله والفضل يعود إلى أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، عن التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الحالي، وتسجيل هدف الحسم في شباك سموحة.

وفاز الأهلي على سموحة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

وقال أفشة في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "أبارك لجماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة واللاعبين، الدوري هذا العام كان صعبًا للغاية وبيراميدز قدم موسمًا كبيرًا، عندما عدنا من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، كان لدينا مؤجلات كثيرة في الدوري بالإضافة إلى الإرهاق، لكننا استطعنا التغلب عليها، ربما الجماهير ترى أن المباريات سهلة بالنسبة لنا، لكن الأمر عكس ذلك، في كثير من المباريات فزنا بنتيجة 1-0 وهذا يدل على صعوبة المباريات".

وأضاف: "لو الأهلي في حالته الفنية لن يقف أمامه أحد، بالنسبة لمشاركتي الفعالة رغم قلتها، فالفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم أهلي، قلت من قبل إنه لا بد أن يكون لديك تركيز عند الدخول بديلًا، لاستغلال الإرهاق الذي يعاني منه الفريق الخصم، بالنسبة لأهدافي الحاسمة هي توفيق من الله بنسبة 100% ليس أكثر من ذلك".

وأتم أفشة تصريحاته: "جمهور الأهلي دائمًا يساند أي لاعب يحب النادي، سأظل أشكرهم طوال حياتي أنا لا "أزهق" من البطولات، لدي 16 بطولة مع الأهلي حتى الآن، وأريد المزيد لأنني "طماع"، وأتمنى أن التتويج بـ 5 أو 6 بطولات كل موسم".

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