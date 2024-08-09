شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تهدى الأهلي كأس السوبر أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى في التتويج بكأس السوبر المحلى في مثل هذا اليوم 9 أغسطس 2007 بعد الفوز على الإسماعيلى بركلات الترجيح.



أقيمت النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر المصري بين الأهلى والإسماعيلى، وهي بطولة تقام سنويًا بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل كأس مصر، ولكن بعد انسحاب الزمالك وصيف الدوري والكأس عن المشاركة شارك الإسماعيلي ثالث الدوري بدلًا منه، ونجح الأهلي (بطل الدوري) فى الفوز على الإسماعيلي (ثالث الدوري) بنتيجة 1-0، ليحصد الأهلي بذلك لقبه الرابع للسوبر.



سجل للأهلى شادى محمد من ركلة جزاء وتعادل محمد حمص للإسماعيلى ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي شهدت إهدار محمد بركات من الأهلى وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج من الإسماعيلى، فيما شهدت المباراة طرد وائل جمعة من الأهلى وسيد معوض من الإسماعيلى.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.