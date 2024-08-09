شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الركبة تحسم مصير إصابة كريم فؤاد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى لأشعة على الركبة اليوم، الجمعة، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

ويواجه الأهلى نظيره زد إف سى في التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن كريم فؤاد تعرض للإصابة بكدمة فى الركبة، ‏خلال مشاركته في مباراة الأهلي وسموحة، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون والتتويج رسمياً بلقب الدوري المصري.

وأوضح أن كريم فؤاد سوف يجري أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب له.‏

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.



