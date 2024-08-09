شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين يحصدون الألقاب خارج أسوار الأهلي والزمالك فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح من ثوابت كرة القدم المصرية أن الأهلي والزمالك هما المرشحان الأقوى لحصد أي لقب محلي أو أفريقي، لما يمتلكه القطبان من إمكانيات مادية واستقرار فني وإداري ودعم جماهيري ليس له نهاية، وبات تحقيق البطولات خارج أسوار القطبين، خاصة في السنوات الأخيرة، إنجازاً صعباً يستحق الإشادة والثناء، وهو ما حققه 4 مدربين خلال السنوات الأخيرة.

أيمن الرمادي

نجح أيمن الرمادي فى قيادة فريق سيراميكا للتتويج بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مرتين، كانت المرة الأولى فى نسخة 2022-2023، بالتغلب على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، والمرة الثانية فى نسخة الموسم الجاري بالفوز فى النهائي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

عبد الحميد بسيوني

تُوّج فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه وكانت على حساب الأهلي موسم 2020–21 بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، ليتوج باللقب الأول فى تاريخ النادى.

على ماهر

حصد فريق فيوتشر أول لقب في تاريخه وهو كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى، بقيادة على ماهر، فى يوليو 2022، واستطاع أن يحقق البطولة مع الفريق في إنجاز يُحسب له وللاعبين، وكان على ماهر خلال قيادته لفريق الأسيوطى قد صعد معهم إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب الأهلى، كما نجح المدرب المخضرم في قيادة فيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية للمرة الأولى، وحالياً نجح أيضاً خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للمصري في قيادة أبناء المدينة الباسلة للمشاركة في الكونفدرالية.

طارق العشري 3 ألقاب

يعتبر طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، هو أكثر المدربين حصدا للألقاب خارج قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، حيث سبق وتوج العشري بـ 3 ألقاب وهي، كأس مصر مع حرس الحدود مرتين في مواسم ( 2008-2009، 2009-2010) وكأس السوبر المصري مع حرس الحدود موسم 2008-2009، ويبحث العشري عن إضافة الكأس الرابع من خلال التتويج مع زعيم الثغر بكأس الرابطة.