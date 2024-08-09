شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود زولا أمام بيراميدز بسبب الكارت الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق طلائع الجيش جهود عبد الرحمن زولا فى لقاء بيراميدز بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الكارت الأحمر فى لقاء سيراميكا الأخير بنهائى كأس الرابطة والذى خسره الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة في اللقاء المقدم من الأسبوع الرابع والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة المباريات الأخيرة لبيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً بالدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الأهلى بهدف دون رد ثم فاز على إنبى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فاركو وأخيراً فاز على الداخلية بهدف دون رد.