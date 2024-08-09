أولمبياد باريس 2024.. تحركات عاجلة بعد خسائر البعثة المصرية وسداسية المغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على نتائج البعثة المصرية في المنافسات المختلفة بأولمبياد باريس 2024، والاكتفاء بميدالية وحيدة قبل 3 أيام من نهاية الدورة الأولمبية.

وقال صبحي، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24": كل الاتحادات ستحاسب عقب نهاية أولمبياد باريس 2024، على كل النتائج التي حدثت.

وتابع وزير الرياضة: "الدولة وفرت للاتحادات كل الدعم المالي والفني على مدار ثلاث سنوات، ومن أخفق سيحاسب وسيتم دعم الناجح. "

وأضاف: "لا أحد فوق الحساب، وسيتم مراجعة أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لإعداد اللاعبين وهل تم صرفها بشكل صحيح. "

واختتم صبحي: "يتم حاليا إعداد تقارير شاملة عن جميع الألعاب التي شاركت في أولمبياد باريس 2024."

من جهته، تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد الخسارة أمام المغرب بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية، إن "المنتخب الأولمبي يمتلك واحد من أفضل المدربين الذين عملوا في الكرة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبي، وتمكن الوصول إلى نصف النهائي بلاعبين لا يشاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم."

وأضاف الكومي: المنتخب تمكن من الصعود إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 60 عامًا، وحجم الطموح وحلم الفوز بميدالية زاد مع المنتخب، قبل أن نواجه فرنسا التي تضم كوكبة من النجوم في أكبر الدوريات الأوروبية، وكان يفصلنا عن اللعب على الذهب 8 دقائق فقط، لكن أخطاء ساذجة تسببت في عودة منتخب المغرب.

وشدد عضو اتحاد الكرة: اللاعبون خاضوا مباراتين بوقتين إضافيين خلال 6 أيام، مما يساوى 3 مباريات في 6 أيام، المنافسة على الميدالية إنجاز ما بعده إنجاز، وبالتأكيد أن الإجهاد وإصابة زيزو وإيقاف عمر فايد من الأسباب التي تسببت في الخسارة الكبيرة أمام المغرب، رغم أن ذلك لا يوجد له مبرر.

وتتابع: الجماهير كانت ستشكر اللاعبين حال الخسارة بفارق هدف واحد فقط، لكن الهزيمة بستة أهداف تسببت في حسرة ومرارة في قلوبنا كمشجعين ومسؤولين.

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته قائلا: كمسؤول لا أملك إلا الاعتذار لكل الناس، وليس من عادتي الاختباء، واعتذر في حالة الخطأ، لكن لا بد ألا نهدم المعبد لأن من هذا الجيل سينضم للمنتخب الأول، وسيقودوا الكرة المصرية في المستقبل.

يشار إلى أن عقد ميكالي مع اتحاد الكرة انتهى أمس الخميس، بنهاية مشوار المنتخب في أولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مع المسؤولين لحسم مستقبله مع الكرة المصرية.

وكانت قد انطلقت منافسات أولمبياد باريس 2024 في 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري، في حين حققت البعثة المصرية ميدالية وحيدة عن طريق محمد السيد بطل منتخب السلاح.