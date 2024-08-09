شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد نجم النادي الاهلي إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه من ستة لتسعة أشهر.

وتعرض كريم فؤاد للاصابة خلال مباراة الأهلي وسموحة التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ليعلن تتويجه بطلا للدوري المصري

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.