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الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبي للركبة

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي ـ لبنى عبد الله

الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:39 م

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد نجم النادي الاهلي إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه من ستة لتسعة أشهر.

وتعرض كريم فؤاد للاصابة خلال مباراة الأهلي وسموحة التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ليعلن تتويجه بطلا للدوري المصري

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب ، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.


ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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