شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يفقد فرصة الترضية بعد خسارة بطل الدنمارك ويودع أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع سيف عيسى منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد فقدان فرصة الترضية بعد خسارة بطل الدنمارك خلال المنافسات بدور الثمانية، لتنتهى مشاركة سيف عيسى بعد مباراة واحدة فقط.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

من ناحية أخرى انتهت رسميا آمال المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو في أوليمبياد باريس لتحقيق ميدالية برونزية، بعد خسارة المصارع الأذربيجاني هسرات جعفروف أمام بطل أوكرانيا في وزن 67 كجم.

وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد ابراهيم كيشو و محمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد ، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، و خسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام اسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، الا ان الماتادور الأسبانى نجح في عمل الريمونتادا ، و التقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل ، وتم اللجوء الى شوطين إضافيين، اسفر عن فوز الاسبان ببرونزية الأولمبياد.