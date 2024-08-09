بعد اتهامه بالتحرش.. رئيس اتحاد المصارعة يكشف كواليس خروج كيشو من القرية الأولمبية بباريس

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد محمود، رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة، أن كيشو غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه.

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن السلطات في باريس ألقت القبض على المصارع المصري محمد السيد "كيشو" حامل برونزية أوليمبياد طوكيو بتهمة التحرش بفتاة في بار فجر اليوم الجمعة وهو في حالة سكر.

وقالت "لو باريزيان" إن المصارع الذي شارك في مسابقة المصارعة في باريس قيد الاحتجاز بعد أن اتهمته امرأة بوضع يديه على منطقة حساسة بها في الشارع.

وأشارت إلى أن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى ويُعتقد أن الأحداث وقعت في حوالي الساعة 4:30 صباحًا يوم الجمعة في كاي داسترليتز.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا بتهمة الاعتداء الجنسي.

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية

قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

وكلف المهندس ياسر إدريس الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية، والمهندس عبد العزيز غنيم، للتحقيق في غياب اللاعب، وأفاد رئيس اتحاد المصارعه ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة فى وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق تليفونه.

وطالب المهندس ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول آخر في وفد المصارعة، تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات. وفي حال ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.

ذكرت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن اللجنة الأولمبية المصرية أحالت أحد لاعبي منتخب المصارعة بالأولمبياد للتحقيق في واقعة اتهامه بالتحرش.

وتحدث المصدر أن اللاعب بعد انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار، و⁠تم تحويل اللاعب للجنة القيم وفي الطريق لشطبه.

يأتي ذلك بعد فضيحة منتخب كرة القدم، بعدما خسر من النغرب بسداسية نظيفة في مباراة برونزية أولمبياد باريس.