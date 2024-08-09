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قبل النهائي.. رسالة من إيمان خليف إلى وزير الشباب والرياضة الجزائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجهت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، رسالة خاصة إلى وزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، قبل ساعات من خوض نهائي الملاكمة وزن 66 كج في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت خليف مقطع فيديو من داخل القرية الأولمبية، قالت فيه: "حماد كان طرفا في بلوغي المرحلة النهائية، فقد كان حاضرا منذ البداية، أتمنى أن يكون الوزير حماد إلى جانبي في النهائي، قبل الخطوة الأخيرة التي تفصلني عن تحقيق الحلم".

وتخوض إيمان خليف نهائي الملاكمة وزن 66 كج في أولمبياد باريس 2024، في تمام الساعة 11:51 مساءًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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