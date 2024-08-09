"أغلق هاتفه".. أول تعليق من اللجنة الأولمبية بشأن محمد كيشو المتهم بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، فيما يخص لاعب المصارعة الذي ألقت القوات الفرنسية القبض عليه، صباح اليوم الجمعة، في باريس، بتهمة التحرش بفتاة وهو في حالة سكر.

وقال بيان اللجنة: "قرر المهندس ياسر إدريس إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي، للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسئولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر".

وأضاف: "كلف ياسر إدريس الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية والمهندس عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب، وطالب لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول آخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات".

وأفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة، أن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه، وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً".