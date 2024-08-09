إدارة الكرة بالنادي الأهلي تعقد اجتماعا لمناقشة هذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تعقد إدارة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ عدة قرارات تخص الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع سيناقش عدة ملفات على رأسها موقف الفريق من المشاركة في بطولة كأس مصر، واللاعبين الذين سيحصلون على راحة سلبية.

وأضاف: "سيتم مناقشة عدة ملفات في هذا الاجتماع، منها المفاوضات مع الصفقات التي يريدها مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا قبل سفر السويسري إلى بلاده لقضاء عطلته".

وأتم المصدر: "أيضا يتم مناقشة العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وسيتم الخروج الوصول إلى عدة قرارات في هذا الإطار".

اقرأ أيضًا:

الأهلي يحسم لقب الدوري المصري بعد الفوز على سموحة