رقم تاريخي.. أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل المصري أحمد الجندي إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، عقب احتلاله المركز الأول في نصف نهائي المجموعة الأولى.

وأنهى أحمد الجندي منافسات الليزر رن في المركز الأول من أصل 18 متسابق، ويتأهل إلى النهائي أول 9 لاعبين.

وحقق الجندي رقما قياسيا، بجمع 1516 نقطة في نصف النهائي، متفوقا على البريطاني جوي تشونج صاحب 1482 نقطة في أولمبياد طوكيو، ودخل الجندي منافسات اليوم برصيد 245 نقطة.

ويقام نهائي منافسات الخماسي الحديث رجال في أولمبياد باريس 2024، غدا السبت، فيما يجرى نهائي السيدات، يوم الأحد المقبل.

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