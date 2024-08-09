متهم بالتحرش في أولمبياد باريس.. من هو المصارع محمد كيشو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية، بواقعة غاية الغرابة بطلها المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو، الذي أُحيل إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، للتحقيق في ادعاء تقارير فرنسية بقيامه بالتحرش سيدة في باريس، قبل ساعات من عودته إلى مصر، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية.

من هو محمد كيشو؟

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب محمد السيد إبراهيم "كيشو" بطل المصارعة، وفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات:

محمد إبراهيم السيد، من مواليد 21 مارس 1998، بطل العالم في المصارعة تحت سن 23 مرتين، في عامي 2018 و2019.

بدأ ممارسة المصارعة الحرة في طفولته، ثم انتقل إلى المصارعة الرومانية في سن الخامسة.

التحق بمدرسة رياضية عسكرية لتطوير مستواه في المصارعة الرومانية.

لقب "كيشو": حصل على لقب "كيشو" بسبب تفوقه في المباريات ويفوز في معظمها نتيجة عدم التكافؤ ولمس الأكتاف.

البطولات الأولى: شارك لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا عام 2014، حيث توج بالميدالية الذهبية.

بطولة العالم: خاض أول بطولة عالمية تحت 17 عامًا، حيث حصل على الميدالية الفضية.

إنجازات متتالية: حقق ثلاث بطولات في أسبوع واحد في دول مختلفة.

الأولمبياد: مثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، وفاز بإحدى الميداليات البرونزية في وزن 67 كجم.

بطولة العالم 2022: تنافس في وزن 67 كجم في بطولة العالم للمصارعة 2022 التي أقيمت في بلجراد، صربيا.

الأولمبياد 2024: خرج من دور الـ16 في أولمبياد باريس بعد مواجهته مع اللاعب الأذربيجاني حسرات جعفروف.

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