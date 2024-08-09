آية شحاتة تودع منافسات التايكوندو على يد المصنفة الأولى عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
ودعت المصرية آية شحاتة منافسات التايكوندو وزن 67، عقب الخسارة من البلجيكية سارة في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.
وبدأت آية شحاتة منافسات التايكوندو بالفوز على الإسبانية سيسيليا كاسترو المصنفة الثامن عالميا بنتيجة 2-1 في دور ثمن النهائي.
الجدير بالذكر أن آية شحاتة تحتل المرتبة التاسعة عالميا، وودعت منافسات أولمبياد باريس 2024 على يد المصنفة الأولى عالميا.
اقرأ أيضًا:
رقم تاريخي.. أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي بأولمبياد باريس
"أغلق هاتفه".. أول تعليق من اللجنة الأولمبية بشأن محمد كيشو المتهم بالتحرش