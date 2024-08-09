الخليج 365 يكشف مصير محمد إبراهيم كيشو بعد اتهامه بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف كريم فؤاد المنسق الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد باريس، مصير لاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو، المتهم بالتحرش.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن كيشو محتجزا في مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة التحرش بقناة في الشارع الليلة الماضية.

وقال المنسق الإعلامي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك محاولات حالية لإخراج كيشو من الحجز، تمهيدا لترحيله.

وأعلنت اللجنة الأولمبية، في بيان رسمي، إحالة محمد إبراهيم كيشو، إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي، للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسئولة.

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