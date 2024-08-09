الأهلي ينعى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبق عيسى حياتو.

وجاء نعي نادي الأهلي كالتالي: "النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى السيد/ عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق، عيسى حياتو، توفي أمس الخميس عن عمر يناهز 77 عاما.

اقرأ أيضًا:

رقم تاريخي.. أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي بأولمبياد باريس

"أغلق هاتفه".. أول تعليق من اللجنة الأولمبية بشأن محمد كيشو المتهم بالتحرش