تشكيل مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يستضيف ملعب بارك دي برانس مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة هنري، التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا.
وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: ريستس.
خط الدفاع: سيلديلا - بادي - لوكيبا - تروفيرت.
خط الوسط: كوني - شوتارد - ميلوت.
خط الهجوم: أوليز - ماتيتا - لاكازيت.
وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: تيناس.
خط الدفاع: بوبيل - جارسيا - كوبارسي - ميراندا.
خط الوسط: باريوس - بايينا - لوبيز.
خط الهجوم: أوروز - رويز - جوميز.
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