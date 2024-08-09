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تشكيل مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف ملعب بارك دي برانس مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة هنري، التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: ريستس.

خط الدفاع: سيلديلا - بادي - لوكيبا - تروفيرت.

خط الوسط: كوني - شوتارد - ميلوت.

خط الهجوم: أوليز - ماتيتا - لاكازيت.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: تيناس.

خط الدفاع: بوبيل - جارسيا - كوبارسي - ميراندا.

خط الوسط: باريوس - بايينا - لوبيز.

خط الهجوم: أوروز - رويز - جوميز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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