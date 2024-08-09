عقاب عسير.. ماذا يحدث حال ثبوت تهمة التحرش على المصارع المصري كيشو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اُتهم المصارع المصري، محمد إبراهيم كيشو، بالتحرش بفتاة وهو في حالة سكر، عقب توديع منافسات أولمبياد باريس 2024 من الدور الأول.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، فيما يخص لاعب المصارعة الذي ألقت القوات الفرنسية القبض عليه، صباح اليوم الجمعة.

ماذا يحدث حال ثبوت تهمة التحرش على محمد كيشو؟

ذكرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، في بيانها إنه في حال ثبوت تهمة التحرش على اللاعب، فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.

الجدير بالذكر أن كيشو ودع منافسات المصارعة من دور ربع النهائي أمام حسرات جعفروف بنتيجة 9-0.

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