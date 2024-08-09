شكرا لقرائتكم خبر عن آية شحاتة تفقد فرصة الترضية بعد خروج بطلة بلجيكا فى التايكوندو وتودع الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت آية شحاتة فرصة لعب منافسات الترضية في أوليمبياد باريس 2024 بعد خروج سارة شعاري بطلة بلجيكا من نصف النهائي وزن 67 كجم في منافسات التايكوندو.

وخسرت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو من البلجيكية سارة شعاري، المصنفة الأولى عالميا، فى ربع نهائي منافسات التايكوندو لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، قد نجح فى التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس فى منافسات الخماسي الحديث، بعد احتلال المركز الأول فى المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.