شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف يعوض غياب مصطفى شلبى عن الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عاطف فى تشكيل الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

ويعوض محمد عاطف غياب مصطفى شلبى بعد تأكد غيابه عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث،في مباراة زد الماضية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله محمد عاطف.

في سياق متصل، كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي ثنائي الأبيض عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل مصطفى شلبي وناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.