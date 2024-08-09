شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى: أسعى لتفادى أخطائى فى النهائى غدا وسعيد بتحطيم الرقم الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد الجندي ، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، عن سعادته بتصدر منافسات نصف النهائي المجموعة الأولى وتأهله لنهائي الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتأهل “الجندي” للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلًا 1516 نقطة.

وقال الجندي فى تصريحات عقب المنافسات، "بدأت المنافسات بعدة أخطاء فى مسابقة الفروسية، ولكني استطعت استكمال اليوم بشكل أفضل، وسأعمل على تفادي هذه الأخطاء غدا في النهائي".

وأضاف الجندي ، "تحقيق المركز الأول مكرر فى مسابقة السلاح أمس أعطاني أريحية كبيرة في المنافسات، أتدرب مع الجهاز الفني على تحطيم الرقم الأولمبي، ولكن هدفي كان تحطيمه في النهائي، ولكن الحمد لله استطعت تحطيمه اليوم في نصف النهائي، وتركيزي الآن منصب على النهائي غدا.

وتابع الجندي، "اللعب وسط هذا المكان التاريخي والجمهور الكبير ممتع للغاية، رغم صعوبة اللعب مع تواجد لاعب فرنسي يحظى بهذا التشجيع الجنوني".

وتقام بعد قليل منافسات نصف نهائي المجموعة الثانية في فردي الرجال بمشاركة مهند شعبان والذي يهدف بدوره للتأهل إلى النهائي.