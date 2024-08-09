شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا صحة لإنهاء إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة ما تردد حول رغبة النادى الأبيض فى إنهاء استعارة زياد كمال لاعب الوسط، وعودته لصفوف إنبى بنهاية الموسم الجارى.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إنه لا صحة لما تردد حول رغبة الزمالك فى إنهاء استعارة زياد كمال وعودته إلى إنبى، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفارس الأبيض فى الموسم المقبل، وحتى نهاية عقد استعارته.

الزمالك كان استعار زياد كمال من إنبى فى يناير الماضى لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه، حصل منها إنبي على 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الحالي، و10 ملايين جنيه في الموسم المقبل، و15 مليون جنيه الموسم بعد المقبل.

وتواجد زياد كمال مع المنتخب الأولمبي الذى شارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بباريس، وحصل المنتخب على المركز الرابع بعد الخسارة من نظيره المغربى بسداسية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.