شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى بيراميدز البحث فى الوقت الحالى عن مهاجم أجنبي سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى اطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ليصبح بجوار الكونغولي فيستون ماييلى المهاجم الحالى للفريق، ويرى بيراميدز أن مركز المهاجم يحتاج لتدعيم قوي.

وينتظر بيراميدز حسم صفقة المهاجم الأجنبى ليحدد بعد ذلك العنصر الأجنبي الذى سيرحل عن الفريق لقيد المهاجم، حيث يضم بيراميدز حاليًا وسط صفوفه 5 لاعبين أجانب وهم، فخرى لاكاى، وفيستون ماييلى، ووليد الكرتى، ومحمد الشيبى، وبلاتى توريه.

وخطف بيراميدز تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر.

افتتح مروان حمدى التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 27 ، ثم ألغى الحكم هدف مصطفى فتحى الذى سجله للفريق السماوى في الدقيقة 30، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.