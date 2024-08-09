شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمودرن سبورت بعد أنباء رحيل غنام محمد: لن نفرط فى القوام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادى مودرن سبورت أنه لا توجد نية للتفريط فى العناصر الأساسية للفريق، لذا نرفض رحيل غنام محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "فريق مودرن سبورت لديه قوام أساسى من اللاعبين الكبار، لذا نرغب فى الاحتفاظ به الموسم المقبل للمنافسة على الألقاب".

وكان اتفق طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، والتنسيق مع إدارة النادى على تجديد التعاقد لمدة موسمين.

وتولى طلعت يوسف تدريب مودرن سبورت في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، خلفاً لتامر مصطفى والذي رحل لسوء نتائج الفريق.

وتحت قيادة طلعت يوسف خاض مودرن سبورت 13 مباراة، بداية من مواجهة إنبي التي فاز خلالها بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق البترولي، وإجمالا نجح مودرن سبورت تحت قيادة المدرب المخضرم في تحقيق 7 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ويحتل مودرن سبورت تحت قيادة طلعت يوسف، المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة.

ويلاقى مودرن سبورت نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء.