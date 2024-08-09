غوارديولا يشكر ألفاريس على مساهمته "الهائلة" قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة): أشاد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالتأثير الهائل للمهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس في موسمين مع الفريق المتوّج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً، قبيل انتقاله المرتقب إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسينضم ألفاريس (24 عاماً) المتوّج مع منتخب بلاده بكوبا أميركا 2024 وكأس العالم 2022، إلى النادي الإسباني بصفقةٍ تُكلّف نحو 104 مليون دولار وفقاً للتقارير.

وكان المهاجم انتقل إلى سيتي قبل عامين قادماً من ريفر بلايت مقابل نحو 18 مليون دولار. منذ انضمامه، ساهم بالتتويجين القارييّن للأرجنتين، كما الفوز بلقبين في الدوري مع سيتي، بالإضافة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنكليزي.

سجّل ألفاريس 36 هدفاً في 103 مباريات ضمن جميع المسابقات، لكنّه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط في العديد من المناسبات في ظل وجود النروجي إرلينغ هالاند.

قال غوارديولا (53 عاماً) قبل مواجهة فريقه لجاره مانشستر يونايتد في نهائي درع المجتمع السبت "هو هنا منذ عامين، فزنا بكل شيء معاً وكان له مساهمة هائلة".

وأضاف "أراد الرحيل. أراد تحدياً جديداً. أتلتيكو مدريد نادٍ كبير في إسبانيا... كان من دواعي سروري العمل معه وأتمنى أن يجد ما يبحث عنه".

ويبقى مستقبل غوارديولا نفسه في سيتي أمراً مشكوكاً به، إذ يدخل المدرب عامه الأخير في ملعب الاتحاد.

قاد الإسباني سيتي إلى ستة ألقاب دوري، كما دوري الأبطال، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس الرابطة والكأس المحلبة مرتين في ثمانية مواسم.

ورفض غوارديولا التعليق على ما إذا كان مهتماً بقيادة منتخب إنكلترا الذي سيتولّى لي كارسلي الإشراف عليه مؤقتاً، لكنه أشار إلى أنه متحمّس لتحقيق لقب خامس توالياً في الدوري.

قال "يجب أن أقرر ما سأفعله في حياتي. إذا أردت الاستمرار هنا، أو أريد أن آخذ استراحة، أو تدريب منتخبات وطنية، العديد من الأشياء".

وتابع "عندما ندخل المنافسة (الدوري) ترتفع طاقتي مجدداً، لذلك أنا متحمس تماماً للموسم لأنني أرى أشياء تعجبني، وبعدها سنرى".