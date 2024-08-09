التشكيل الرسمي لفرنسا وإسبانيا في نهائي الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن منتخبا فرنسا وإسبانيا التشكيل الرسمي للمباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها في السابعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق باريس سان جيرمان.

ويخوض منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ريستيس.

الدفاع: لوكيبا، بادي، تروفيرت وسيلدييليا.

الوسط: ميلوت، كوني وشوتارد.

الهجوم: ماتيتا، أوليس، ولاكازيت.

في المقابل يبدأ إسبانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: بوبيل، جارسيا، كوبارسي وميراندا.

الوسط: باريوس، باينا وفيرمين لوبيز.

الهجوم: اوروز، جوميز ورويز.