اخبار الرياضه

الامارات | الجزيرة الحمراء يعود للعب في دوري الدرجة الأولى

0 نشر
محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الحمراء يعود للعب في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس ادارة نادي الجزيرة الحمراء سيف حمد بن قضيب الزعابي عن نية إدارة النادي العودة للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال الزعابي لـ "الإمارات اليوم: فعلنا الاستثمار الرياضي لأجل توفير دعم مالي للمساهمة بإعداد الفريق الأول والمشاركة في دوري الدرجة الأولى وتجري إدارة النادي في الوقت الحاضر مفاوضات مع جهة مستثمرة لأجل استكمال الامور بشكل كامل ريثما يتم البدء بإعداد الفريق والاستثمار به لدعم في النادي.

وفي سياق متصل تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي ان خبير الكرة والمدرب الايراني مهاجراني اجتمع مع ادارة النادي وتم التوصل لاتفاق مبدئي من أجل تدريب الفريق.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا